Москва, , 09:43 — REGNUM Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря. Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома «12й стул».

Сообщается, что с молотка пойдут некоторые предметы коллекции знаменитой певицы, а также часть ее личных вещей. Конкретная дата публичных торгов будет объявлена позже.

Основным лотом будут любимые серьги певицы, которые она называла просто «мои серьги». По данным пресс-службы, стартовая цена данного лота составит 1 млн рублей. Серьги украшены брильянтами и сапфирами. В 17 карат.

Кроме того, на торги с такой же стартовой ценой планируется выставить колье, которое, по преданию, Зыкиной подарил третий президент Азербайджана Гейдар Алиев. Будут продаваться и другие ювелирные изделия певицы.

Напомним Людмила Зыкина умерла в июле 2009 года. Она была советской и российской певицей, которая стала известна благодаря исполнению русских народных песен. Также она пела романсы и эстрадные песни. С 1977 до своей смерти была солисткой и художественным руководителем Государственного академического русского народного ансамбля «Россия».