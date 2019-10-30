Грозный, , 09:32 — REGNUM Автопарк общественного транспорта Чечни пополнился 40 новыми автобусами. В республику поступили 20 автобусов «Вектор» и 20 микроавтобусов «ГАЗель Некст». Они будут работать на внутренних линиях города Грозного и обслуживать маршрут из Грозного в Ачхой-Мартан. Об этом сообщил министр транспорта и связи ЧР Рамзан Черхигов.

«Надеюсь, что современный транспорт и профессионализм водителей сделают ваши поездки комфортными и безопасными», — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

По слова министра, новый транспорт уже вышел на линии. Он также отметил, что власти республики уделяют внимание безопасности движения на дорогах Чечни, поэтому обновление общественного транспорта идет по всем направлениям, не только в плане автобусов, но и такси.

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