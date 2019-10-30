Красноярск, , 09:32 — REGNUM На водозаборе острова Татышев в Красноярске 30 октября с 14:00 до 15:00 по местному времени пройдут учения с кратковременным включением электросирен. Об это ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

Учения проводит ООО «КрасКом». Горожан просят отнестись к проверке «с пониманием» и не предпринимать в связи с этим никаких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области 21 октября прошла комплексная проверка системы эфирного оповещения населения.

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