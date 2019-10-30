Москва, , 09:28 — REGNUM 30 октября в Москве открывается Международная форум-выставка «НЕКРОПОЛЬ — TANEXPO World Russia», совместный проект итальянской выставки TANEXPO и российской выставки НЕКРОПОЛЬ.

Как отмечают организаторы в релизе, главная идея выставки — это формирование нового общественного отношения к этическим, социальным и экологическим аспектам деятельности похоронных служб.

TANEXPO является точкой отсчета для похоронной отрасли Европы. «Каждые два года директора похоронных предприятий и торговых компаний собираются, чтобы встретиться с лучшими производителями отрасли, — говорится на сайте выставки. — Это главное событие для похоронной отрасли Европы, располагающееся на обширных площадях, посещает огромное количество гостей».

По мнению организаторов выставки, российский рынок похоронных услуг имеет огромный потенциал роста и развития. Выставка НЕКРОПОЛЬ — это основная площадка, где многие компании могут обменяться опытом, представить свои товары и определить тенденции нового сезона.