Кемерово, , 09:22 — REGNUM В посёлке Белогорск Тисульского района Кемеровской области, где проживает 2,5 тыс. человек, временно не работает единственная больница. Приём пациентов в медучреждении пришлось прекратить ради безопасности людей из-за непогоды, которая нанесла серьёзный ущерб зданию.

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Так, продолжавшиеся в течение трёх дней ливневые дожди

затопили трехэтажное здание местной больницы до первого этажа включительно. В итоге было принято решение обесточить амбулаторию, сообщает региональный сайт A42.RU. Ближайшее медучреждение находится в райцентре, а до Тисуля от Белогорска — порядка 120 км по дороге, серьёзно размытой ливнями.

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Однако в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области заверили, что жители посёлка не останутся без медицинской помощи. В Белогорск срочно направили передвижной медицинский комплекс, и приём пациентов в его двух кабинетах начнётся уже сегодня во второй половине дня.

Также в начале следующей недели в посёлок прибудет передвижная модульная врачебная амбулатория, укомплектованная процедурным кабинетом.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде в Кемеровской области синоптики предупреждали заранее. Так, метеорологи сообщили о сохраняющемся в ночью с 29 на 30 октября в регионе сильном ветре. Местами порывы будут достигать 21 м/с.