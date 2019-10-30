Екатеринбург, , 09:24 — REGNUM Екатеринбург занял второе место в списке российских городов, предпочтительных для туризма, отдыха и путешествий в 2020 году. Согласно проведённому специалистами агентства «ТурСтат» опросу, уральская столица уступила только Санкт-Петербургу.

Также в пятёрку лучших городов для путешествий вошли Казань, Сочи и Москва.

Отметим, что за Санкт-Петербург проголосовали 15% опрошенных, за Екатеринбург — 12%. За Казань и Сочи отдали свои голоса по 9% опрошенных, и 8% — за Москву.

Напомним, что исследование, в ходе которого опрошены 100 человек, проводилось во второй половине октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года Екатеринбург и Свердловская область вошли в десятку лучших городов и регионов России для автотуризма.

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