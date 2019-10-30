Кизел, Пермский край, , 09:30 — REGNUM В городе Кизеле Пермского края семья, воспитывающая девять детей, проживает без воды и отопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Заксобрания Прикамья Александр Григоренко (ЛДПР), отметив, что к нему поступило устное обращение от женщины.

По словам парламентария, он направил депутатский запрос главе города, а 1 ноября планирует поездку в Кизел, чтобы разобраться в ситуации на месте.

В минсоцразвития Пермского края корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что работа с многодетной семьей уже ведётся, но комментарий обещали представить позже.

Добавим, в Кизеле уже зима. Температура воздуха находится на отметке минус 7 градусов.