Москва, , 09:26 — REGNUM Каждый пятый российский житель не берёт в свои поездки аптечку с базовым набором лекарств. Это свидетельствует из результатов опроса, который был проведен по заказу германской фармацевтической компании Stada исследовательской компанией ResearchMe.

«Больше половины опрошенных россиян (57%) всегда берут с собой в поездки базовый набор лекарств. Еще 10% предпочитают не брать лекарства с собой, а покупать их на месте по необходимости. 7% участников исследования заявили, что никогда не болеют в поездках и отпусках и обходятся там без медицинских препаратов», — приводит ТАСС результаты опроса.

При этом отмечается, что о том, чтобы взять с собой в поездку аптечку чаще беспокоятся женщины (73% респондентов) и люди более старшего возраста (62%), тогда как граждане в возрасте 18−24 года берут с собой аптечку только в половине случаев.

Кроме этого, из результатов опроса следует, что подавляющее большинство опрошенных (90%) предпочитают покупать лекарства в традиционных аптеках и только 7% заказывают лекарства через интернет.

Также уточняется, что в опросе участвовало 7168 граждан России из различных регионов страны.