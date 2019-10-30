Грозный, , 09:12 — REGNUM В Чечне состоялась массовая высадка деревьев. В ней приняли участие около тысячи школьников из 50 образовательных учреждений региона. На территории своих школ в 16 муниципалитетах республики они высадили более 800 саженцев ясеня, березы и липы.

Эко-акция проходила в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» при поддержке министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, сообщили в региональном отделении партии.

Стоит отметить, что в рамках национального проекта «Экология» в октябре 2019 года в Чечне состоялась высадка в Грозненском лесничестве более 10 тыс. саженцев ясеня. Мероприятие проходило в рамках общенациональной посадочной кампании #СохранимЛес.