Челябинск, , 09:11 — REGNUM В Челябинске перед ожидающимся снегопадом максимально будет увеличен штат дворников. Такое поручение дала врио мэра Наталья Котова.

Поручение адресовано вице-мэру по городскому хозяйству Александру Астахову, а также разным управляющим компаниям. Согласно ему штат дворников нужно увеличить, в том числе путём заключения временных договоров, включая суточные.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Челябинск накроет снегопад. Непогода будет продолжаться примерно до 13:00 по местному времени. Городские службы приводятся в готовность.

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