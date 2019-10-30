Очёр, Пермский край, , 09:11 — REGNUM В Очере Пермского рая местный житель осужден за убийство пожилой женщины, кражу икон и поджог дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2018 года пьяный мужчина пришел в дом к незнакомой пожилой женщине попросить в долг деньги. Когда получил отказ, то напал на пенсионерку с ножом и начал наносить удары. Мужчина похитил иконы стоимостью более 18 тыс. рублей и перед тем, как скрыться, поджог дом.

Злоумышленника оперативно задержали. Однако своей вины он не признал и постоянно менял показания. Между тем, как отметили в СУ СКР по региону, при обыске в по месту жительства фигуранта уголовного дела изъяли часть похищенного у убитой пожилой женщины, были собраны неопровержимые доказательства.

Суд назначил жителю Очера 12 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии особого режима.