Ташкент, , 09:00 — REGNUM Власти Узбекистана планируют снести все многоэтажные сейсмически неустойчивые дома. Об этом 30 октября заявил заместитель министра строительства республики Шухратхужа Хашимов, выступая в Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, специалисты провели технический осмотр 80% многоэтажных домов. Проверка показала, что многие дома не отвечают современным сейсмическим и энергетическим требованиям.

Хашимов добавил, что при разработке генерального плана по строительству новых домов необходимо учитывать развитие социальной инфраструктуры. Он отметил, что необходимо соединить реновацию с социальной инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа хокимият (администрация) Ташкента подписала соглашение с индийской компанией Minerva World of Knowledge, в рамках которого планируется инвестировать $500 млн в строительство жилья.

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