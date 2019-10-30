Каир, , 08:59 — REGNUM Совместные российско-египетские расчёты начли практические действия в сложных условиях пустыни в Африке на совместных войсковых учениях ПВО России и Египта «Стрела дружбы-2019». Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В ходе первых совместных практических занятий на комплексах «Бук» военнослужащие выполнили нормативы по топопривязке и вводу исходных данных, переводу техники в различные степени боевой готовности», — приводит пресс-служба слова командира батареи капитан Максима Савича.

Кроме этого сообщается, что обмен опытом между военными России и Египта на начальном этапе учения происходит с помощью переводчика.

Напомним, совместное российско-египетские учения войск ПВО «Стрела дружбы-2019» проходят в Египте в период с 26 октября по 7 ноября текущего года. Они предназначены для укрепления и развития военного сотрудничества двух стран.