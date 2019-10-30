Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, , 08:50 — REGNUM В Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия, которая расположена в посёлке Саракташ Оренбургской области, после ареста священника Николая С. начались увольнения сотрудников и последовали заявления с просьбой неоплачиваемого отпуска. Об этом сообщают СМИ.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

По данным Оренбургской епархии, причиной кадровых решений сотрудников стали долги обители. 30 октября запланирована поездка митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в обитель. Пройдёт совещание с участием представителей ресурсоснабжающих компаний.

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Как информирует vestirama.ru, в отпуск без содержания отправились лишь семь человек, восемь человек подали заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию». Еще девять сотрудников ушли в очередной отпуск по графику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года саракташская обитель милосердия оказалась в центре скандала. Ее настоятеля обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности приемных детей. Кроме священника были задержаны его дочь и зять — по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Все трое находятся под стражей.

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