Посёлок городского типа Саракташ, Оренбургская область, 30 октября 2019, 08:50 — REGNUM В Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия, которая расположена в посёлке Саракташ Оренбургской области, после ареста священника Николая С. начались увольнения сотрудников и последовали заявления с просьбой неоплачиваемого отпуска. Об этом сообщают СМИ.
По данным Оренбургской епархии, причиной кадровых решений сотрудников стали долги обители. 30 октября запланирована поездка митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина в обитель. Пройдёт совещание с участием представителей ресурсоснабжающих компаний.
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Как информирует vestirama.ru, в отпуск без содержания отправились лишь семь человек, восемь человек подали заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию». Еще девять сотрудников ушли в очередной отпуск по графику.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года саракташская обитель милосердия оказалась в центре скандала. Ее настоятеля обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности приемных детей. Кроме священника были задержаны его дочь и зять — по обвинению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних. Все трое находятся под стражей.
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