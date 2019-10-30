Махачкала, , 08:41 — REGNUM Школьник из Дагестана Муслим Далгатов, спасший своего друга в экстремальной ситуации, приглашен от Северо-Кавказского федерального округа на торжественную церемонию награждения в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 октября в пресс-службе управления Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии.

Героический поступок Далгатов совершил в мае текущего года. Мальчик, рискуя своей жизнью, спас друга, когда тот сорвался вниз с 70-метрового обрыва.

Юным героям со всей России, в числе которых и дагестанец Муслим Далгатов, вручат общественные награды и ценные подарки в преддверии Дня народного единства. Мероприятие состоится 1 ноября в Совете Федерации РФ.

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