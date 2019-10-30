Иркутск, 30 октября 2019, 08:35 — REGNUM В Приангарье руководители шести иркутских школ будут уволены за необъективные результаты выпускных проверочных работ. Ещё нескольким директорам вынесут строгое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования области.
Отмечается, что недостоверные результаты ВПР на протяжении ряда лет наблюдались в одних и тех же школах.
«Если мы приучим педагогов не лукавить, тогда и наши дети не будут изворачиваться на экзаменах, и перестанут нести с собой в экзаменационную аудиторию телефоны и шпаргалки», — заявила министр образования региона Валентина Перегудова.
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