Иркутск, , 08:35 — REGNUM В Приангарье руководители шести иркутских школ будут уволены за необъективные результаты выпускных проверочных работ. Ещё нескольким директорам вынесут строгое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства образования области.

Отмечается, что недостоверные результаты ВПР на протяжении ряда лет наблюдались в одних и тех же школах.

«Если мы приучим педагогов не лукавить, тогда и наши дети не будут изворачиваться на экзаменах, и перестанут нести с собой в экзаменационную аудиторию телефоны и шпаргалки», — заявила министр образования региона Валентина Перегудова.

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