Москва, , 08:34 — REGNUM Наиболее популярным в России черноморским курортом в ноябре текущего года стал Крым. Это следует из опубликованных 30 октября данных сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Сервисом были проанализированы клиентские заказы, наиболее востребованных в праздничные ноябрьские выходные черноморских курортов России.

Согласно этим данным, в десять наиболее востребованных курортов вошли расположенные в Крыму Алушта, Евпатория, Керчь, Саки, Севастополь, Судак, Феодосия и Алушта. Также в эту десятку попали Сочи и Анапа, находящиеся в Краснодарском крае.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что число иностранных гостей в Приморский край по сравнению с 2018 годом увеличилось на 23%, в том числе туристов — на 19%.