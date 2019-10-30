Москва, , 08:26 — REGNUM В парках Москвы с 3 по 4 ноября состоится акция «Ночь искусств». К акции подготовлены обширная программа, сообщается на портале мэра столицы.

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В столичных парках пройдут десятки культурных мероприятий. Посетить их можно будет бесплатно, но на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

Можно будет стать участником спектакля в музее-заповеднике «Царицыно», послушать концерт в подводной лодке в парке «Северное Тушино», расписать деревянную игрушку, узнать секреты каллиграфии и др.

Как сообщало, более 3,5 тыс. мероприятий пройдет в рамках акции «Ночь искусств» по всей России.

Подробнее: В «Ночь искусств» в России пройдет более 3,5 тыс. мероприятий