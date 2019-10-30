Ханты-Мансийск, , 08:25 — REGNUM В Югре уникальная плавучая поликлиника «Николай Пирогов» нуждается в ремонте. В ХМАО задумались о втором речном медучреждении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов доложил, что плавучая поликлиника в период навигации 2019 года с 1 июня по 20 октября объехала 45 отдалённых поселений Югры. Приняты более шести тысяч пациентов.

Напомним, на теплоходе «Николай Пирогов» размещены 19 кабинетов, в которых работают терапевт, хирург, невролог, врач УЗИ, эндоскопист, офтальмолог, стоматолог, рентгенолог, гинеколог, кардиолог, врач общей практики. На судне размещены цифровой флюорограф, маммограф, дентальный и передвижной рентгенологической аппараты.

Однако судно нуждается в ремонте, отметил Николай Ташланов. Проектирование и создание дополнительного медицинского судна займут два года.

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