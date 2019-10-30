Иркутск, , 08:23 — REGNUM В столице Иркутской области перед судом предстанет хозяйка так называемой «резиновой квартиры». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, 52-летнюю местную жительницу обвиняют в фиктивной регистрации иностранцев в своей квартире.

С апреля по сентябрь 2019 года она зарегистрировала 24 гражданина из Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана.

«Фактически в жилом помещении, расположенном в доме по улице 2-я Ключевая областного центра, иностранцы не проживали. За свои услуги женщина получала денежное вознаграждение от 300 рублей за каждого прописанного человека», — добавили в МВД.

Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до трёх лет.

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