Москва, , 08:25 — REGNUM Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.

Дорога

Так, доля качественных дорог в российской столице по итогам 2018 года составила 97%.

В Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель составил 84,5%, затем следуют Ставропольский край, где доля качественных дорог оказалась равной 74,9%, Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).

К регионам РФ, в которых дороги меньше всего соответствуют нормативным требованиям, относятся Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).

В общей сложности в стране в 2018 году к качественным дорогам можно было отнести лишь 42,4%. Причем с 2008 года этот показатель увеличился только на 5%.

Стоит отметить, что на содержание дорог регионального (или межмуниципального) значения средства выделяются из тех субъектов, где они находятся.

Для определения качества дорог оценивались их ровность, прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.

Напомним, 28 октября стала известна стоимость проезда на автомобиле по новой трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург. Так, одна поездка обойдётся в 1,3−2 тыс. рублей.

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