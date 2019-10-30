Москва, , 08:20 — REGNUM В России придумали формулу надёжной и качественной автодороги. Так, асфальт предлагается укрепить сверхвысокомолекулярным полиэтиленом. Авторы идеи — учёные Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) — уверены, что такое решение позволит в три раза реже ремонтировать автомобильные дороги, пишет газета «Известия».

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Отмечается, что в настоящее время производство такого полимера, который является одним из наиболее прочных и износостойких материалов в мире, слишком затратно. Однако учёным удалось значительно упростить технологию его создания, что делает материал более дешёвым.

Так, специалисты предлагают создавать из сверхвысокомолекулярного полиэтилена специальные армирующие сетки, которые будут помещаться внутрь дорожного покрытия и защитят его от разрушений. В результате срок эксплуатации автодорог между ремонтами сократиться минимум в три раза, что, соответственно, должно снизить расходы.

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Эксперты полагают, что отечественный бизнес согласится вкладывать деньги во внедрение новой технологии, только если увидит реальный спрос на этот полимер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что в России в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируется отремонтировать более 45 тыс. км региональных дорог. Так, в 2019 году выполняется ремонт более 10 тыс. км дорог и улиц.