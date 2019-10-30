Нур-Султан, , 08:19 — REGNUM Летные испытания космических ракет в Казахстане планируют начать в 2022 году. Об этом заявил представитель комитета по вопросам экологии и природопользования Глеб Щегельский, сообщает 30 октября агентство «Казинформ».

Глава комитета представил депутатам Мажилиса (нижней палаты парламента) законопроект о ратификации протокола, который вносит изменения в соглашение с Россией по созданию на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек».

Щегельский напомнил, что сам протокол был подписан 22 августа 2018 года. Документ регламентирует условия реализации проекта по использованию комплекса «Байтерек». Протокол также предусматривает передачу объектов «Зенит-М» казахстанской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках соглашения о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» российская сторона берет на себя финансирование и создание ракеты-носителя, а казахстанская — обеспечивает модернизацию наземной космической инфраструктуры.

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