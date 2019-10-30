Сеул, , 08:17 — REGNUM В августе 2019 года в Южной Корее вновь зафиксировали самый низкий уровень рождаемости. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года в стране на свет появились 24 408 младенцев, что на 10,9% меньше по сравнению с августом 2018 года.

Известно, что это самый низкий показатель с 1981 года.

В период с января по август 2019 года в Южной Кореи на свет появились 208 195 младенцев, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также в августе текущего года в стране было зафиксировано 23 677 смертей, что на 1,1% меньше по сравнению с августом прошлого года.

Число браков таке сократилось на 5,2%, до 18 340, а число разводов — на 2,5%, до 9 059 случаев.