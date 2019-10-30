Нижневартовск, Югра, , 08:07 — REGNUM Школьники из Югры едут в Москву для награждения в Совете Федерации знаками отличия «Дети-герои». Подростки из Нижневартовска спасли младшую сестру и были отмечены управлением Росгвардии по ХМАО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Напомним, летом 2019 года в Нижневартовске гражданин силой затащил малолетнюю девочку в свою квартиру. Её братья непрестанно стучали в его двери и вызвали полицию. Девочка не пострадала, а подозреваемого в педофилии заключили под стражу.

Отмечается, что всероссийский гражданско-патриотический проект «Дети-герои» инициирован Росгвардией и Советом Федерации.