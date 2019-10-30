Владивосток, , 07:55 — REGNUM Ангелина Пясковская, юная жительница села Тихменево Лесозаводского района Приморья, из рук спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и директора Росгвардии Виктора Золотова получит высокую награду, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В декабре 2018 года девочка стала свидетелем того, как под лёд провалились двое 8-летних мальчишек. Она бросилась на помощь и на четвереньках подойдя к полынье, вытащила за шиворот вначале одного, а затем другого ребёнка.

«Когда маленькую героиню спросят, как она смогла вытащить из ледяной воды двоих мальчиков старше и больше себя, она растеряется и скажет, что они были совсем не тяжелые», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Ангелина стала номинантом IV Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». В Москве её, как и ещё 19 детей из всей страны, ждёт награда.

Как сообщало ИА REGNUM, 10-летний житель Хабаровска Бахтиёр Усмонов спас своего друга из коллектора, залитого горячей водой, за что получил награду — стал номинантом IV Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».