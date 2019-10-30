Красноярск, , 08:20 — REGNUM Дрокинская гора, расположенная возле трассы в красноярский аэропорт Емельяново, включена в список объектов культурного наследия. Приказ об этом 30 октября опубликован на официальном портале Красноярского края.

Как отмечается, основаниями для включения горы в Перечень выявленных объектов культурного наследия послужили два исторических события. Первое — это сражение на подступах к Красноярску с частями Колчака в 1920 году, в ходе Гражданской войны. Второе — падение на гору американского бомбардировщика из числа тех, которые перегонялись по маршруту Аляска — Сибирь («Алсиб») в рамках ленд-лиза в 1943 году.

Присвоение Дрокинской горе нового статуса подразумевает запрет на строительство на ней капитальных сооружений.

Напомним, в феврале 2019 года на горе был воздвигнут православный крест высотой 47 метров. Предполагалось, что рядом будет построена церковь.