Якутск, , 07:48 — REGNUM В Булунском районе Якутии создадут особо охраняемую природную территорию, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на минэкологии республики.

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Новая охраняемая территория будет площадью не менее 65 тыс. га. По мнению специалистов, необходимо принять меры по восполнению и сохранению популяции оленей, промысел которых традиционен, в первую очередь, для коренных малочисленных народов Севера.

Как сообщало ИА REGNUM, Минприроды РФ настояло принять меры по защите сокращающихся популяций северного оленя, вплоть до полного запрета охоты в Якутии и Красноярском крае.