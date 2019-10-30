Ханты-Мансийск, , 07:39 — REGNUM В Югре и на Ямале депутаты законодательных органов добиваются возможности использования регионального материнского капитала многодетными семьями для приобретения автотранспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате фракции ЛДПР в думе ХМАО.

«Далеко не все многодетные семьи могут позволить себе приобрести хороший вместительный автомобиль, который объективно необходим этим семьям для повседневных нужд. Использование маткапитала на приобретение авто позволило бы многодетным сэкономить массу сил и средств на ежедневных транспортных расходах», — пояснил инициативу руководитель фракции ЛДПР думы ХМАО Виктор Сысун.

Отметим, что сумма регионального материнского капитала на Ямале составит с 2020 года 500 тыс. рублей, в Югре — более 480 тыс. рублей. Данная мера поддержки предоставляется при рождении третьего и последующих детей в семье.