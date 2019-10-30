Ханты-Мансийск, 30 октября 2019, 07:39 — REGNUM В Югре и на Ямале депутаты законодательных органов добиваются возможности использования регионального материнского капитала многодетными семьями для приобретения автотранспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате фракции ЛДПР в думе ХМАО.
Отметим, что сумма регионального материнского капитала на Ямале составит с 2020 года 500 тыс. рублей, в Югре — более 480 тыс. рублей. Данная мера поддержки предоставляется при рождении третьего и последующих детей в семье.