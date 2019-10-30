Сорочинск, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В городе Сорочинске Оренбургской области открылась первая в регионе модельная библиотека нового формата. Такое событие стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минкультуры.

Филиал № 1 Центрально библиотечной системы Сорочинского городского округа получил финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей и около 350 тысяч рублей из муниципалитета. Это позволило существенно расширить и обновить информационные ресурсы, преобразить внутреннее пространство, приобрести мебель и современное оборудование.

По словам главы Сорочинского городского округа Татьяны Мелентьевой, библиотека в западном районе города существовала давно. «Теперь, она преобразилась в современный информационный центр. Благодаря этому жители города получили возможность доступа к интеллектуальным ресурсам как Оренбуржья, так и России в целом», — сказала она.

И.о. министра культуры и внешних связей Оренбургской области Евгения Шевченко отметила, что в библиотеке, расположенной на очень маленькой площади, 2700 читателей: «Это значит, что до прихода сюда Национального проекта «Культура», библиотека была, библиотека жила, библиотека востребована».

На территории обновлённой библиотеки комфортная и функциональная среда для всех категорий пользователей с местами для отдыха, доступом к источникам информации, мультимедийному и игровому оборудованию.

«Это пространство, которое вдохновляет, — подчеркнула Евгения Шевченко. — Та притягательность, которая заложена в самом проекте, вольно, или невольно будет менять людей и пространство вокруг. Таким образом мы делаем шаги к повышению уровня жизни людей. Предоставляем возможность для развития, получения новых навыков, возможности общения. В этом мы видим главную задачу таких информационно-просветительских центров».