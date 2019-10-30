Якутск, , 07:45 — REGNUM Для сохранения маточного стада диких северных оленей в Булунском улусе (районе) Якутии создается особо охраняемая природная территория. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба минэкологии Якутии.

Площадь охраняемой территории составит не менее 65 тыс. гектаров.

Новый заказник должен компенсировать уменьшение территории ресурсного резервата республиканского значения «Бэкэ», обеспечивающего сохранение популяции оленей, важной для поддержания традиционного образа жизни общин коренных малочисленных народов Севера Оленекского района Якутии.

По исследованиям, проведенным минэкологии республики совместно с Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН в 2018 году, установлено, что хребет Чекановского, расположенный в Булунском районе, в настоящее время является единственным местом отела, летовки и нагула молодняка лено-оленекской популяции.

По мнению ученых, многолетнее снижение численности диких северных оленей, выявленное в ходе наблюдений, требует принятия специальных мер. Основные причины процесса — браконьерство, промышленный отстрел и отсутствие контроля за численностью волков.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 17 октября Минприроды РФ призвало власти Красноярского края и Якутии принять меры по защите сокращающихся популяций северного оленя, вплоть до полного запрета охоты.

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