Наньнин, Китай, , 07:11 — REGNUM Китайская полиция отправила на родину во Вьетнам через Гуанси-Чжуанский автономный район на юго-западе Китая беглеца из списка Интерпола, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Хоанг Минь Хонг стал уже пятым беглецом, которого Китай передал властям Вьетнама за 2019 год. Хоанг занимался контрабандой наркотиков через границу в течение нескольких лет. Он стал одним из фигурантов крупного дела о контрабанде наркотиков во Вьетнаме в декабре 2017 года. Он сбежал в Гуанси и продолжил уже там свои тёмные дела. В октябре 2018 года он попал в списки Интерпола и 27 сентября 2019 года был арестован китайской полицией.

Согласно данным полиции Китая, количество крупных дел по незаконному обороту наркотиков в Гуанси упало на 42% в 2019 году относительно 2018 года. Объем героина, который поступает в Гуанси из-за рубежа, упал на 51%, в то время как объем того же героина, транспортируемый из Гуанси в другие части Китая, снизился на 74%.