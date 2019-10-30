Куньмин, Китай, , 07:02 — REGNUM Китайская народная вооруженная полиция начала тренировки по программе снайперской стрельбы и обезвреживания взрывчатых веществ в рамках антитеррористического обучения, сообщает агентство Синьхуа.

Программа рассчитана на 30 дней и предназначена для 300 бойцов китайских элитных формирований. Обучение пройдет в провинции Куньмин на юго-западе Китая. Для того, чтобы обучить как можно более высококлассных снайперов и подрывников, будет задействован широкий ряд гипотетических ситуаций, где могли бы быть использованы снайперы или саперы.

Обучение содержит пять направлений, включая теоретическую подготовку, тактическую подготовку и учения. Программа была разработана экспертами из множества китайских военных академий и университетов. Они же лично дадут ряд уроков.