Куньмин, Китай, , 06:54 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила 10 подозреваемых и изъяла 3,34 тонны незаконно перевезенного табака дымовой сушки, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

Полиция уезда Шидянь горда Баошань направила немедленно на место, после получения наводки, специальную группу. Было изъято 2,14 тон табака в трех автомобилях. Пятеро подозреваемых было задержано на плантации в Шидяне около 18:30 по местному времени 16 октября.

Еще 1,2 тонн табака было изъято полицией в четырех автомобилях в Шидяне позже в тот же день. Пятеро подозреваемых также были задержаны. Дальнейшее расследование показало, что в обоих случаях табак планировалось продавать нелегально без наличия сертификатов. Расследование по обоим эпизодам продолжается.