Москва, , 06:44 — REGNUM 30 октября в Москве температура воздуха будет находиться в пределах от — 1 °C до +1 °C, местами пройдут небольшие осадки, на дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

В Подмосковье температура воздуха будет находиться в пределах от — 2 °C до +3 °C.

В ночь на 31 октября похолодает до — 5 °C.

В столице ожидается западный, северо-западный ветер скоростью 5−10 м/с с усилением при порывах до 17 м/с.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, 29 октября был последним днем, когда температура воздуха устойчиво превышала нулевую отметку. В ночь на 30 октября в регион пришёл холодный атмосферный фронт.

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