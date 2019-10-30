Шэньчжэнь, Китай, , 06:29 — REGNUM Таможня города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая раскрыла банду, которая занималась контрабандой роскошных товаров и задержала девятерых подозреваемых, сообщает 29 октября агентство Синьхуа.

В общей сложности 105 упаковок роскошных брендовых изделий, включая наручные часы, одежду и сумки, было изъято таможней города. Улики, собранные таможней, показали, что банда занималась контрабандой дорогих изделий на сумму 320 млн юаней (около $45,3 млн) с 2016 года. Объем ухода от налогов превысил 60 млн юаней.

Расследование показало, что банда, задержанная еще в октябре 2018 года, закупала дорогостоящие вещи из Италии, США и других стран, храня затем их в магазинах Гонконга прежде, чем продавать в Китае экспресс-посылками, задекларированные на подложные имена по заниженным ценам. Банда получила название «курьеры». Еще девять подозреваемых были задержаны в Шанхае и Шэньчжэне 11 сентября текущего года.