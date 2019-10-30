Петропавловск-Камчатский, 30 октября 2019, 06:34 — REGNUM В рамках плановых испытаний атомный подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» произвёл успешный пуск стратегической ракеты «Булава», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Атомная подводная лодка «Князь Владимир»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир»
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Полёт ракеты прошёл в штатном режиме, её учебно-боевые блоки успешно поразили назначенные цели на полигоне Кура, расположенном на Камчатке, сообщает пресс-служба Минобороны.

РПКСН «Князь Владимир» является четвёртым кораблём в серии, построенным по проекту 955А «Борей». Ранее построенные подводные стратегические ракетоносцы «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах» в настоящее время находятся в боевом составе Российского военно-морского флота и входят в состав сил ядерного сдерживания.

Ракетоносцы этого типа вооружены стратегическими ракетами Д-30 «Булава», способными нести по несколько ядерных боеголовок.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению американских экспертов ракетный залп стратегического крейсера типа «Борей» способен поразить до ста важнейших объектов на территории США, в том числе Пентагон и большинство военных баз.