Владивосток, , 06:20 — REGNUM Приморский перинатальный центр станет первым в России лечебным учреждением, оказывающим недоношенным детям комплексную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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С малышами до трёх лет будут работать дефектологи, логопеды, музыкальные работники. Специалисты будут разрабатывать эффективные методики лечения, обследования и диагностики, а своим неоценимым опытом они будут делиться с коллегами по всей стране.

Главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева рассказала, что в России нет государственных медучреждений, где недоношенным младенцам предоставляли бы комплексную абилитацию, а нуждающиеся в этом есть во всех регионах.

«В регистре нашего Приморского перинатального центра находятся более 2 тысяч таких детей. Исправить ситуацию, помочь и малышу, и его родителям как раз призвана данная медицинская программа. И мы готовы будем делиться наработками и практиками по ней со всей Россией», — рассказала Татьяна Курлеева.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин для развития Приморского перинатального центра дополнительно выделил 16 млн рублей, средства пойдут на мероприятия по абилитации недоношенных детей.