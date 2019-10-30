Хабаровск, , 05:55 — REGNUM 10-летний житель Хабаровска Бахтиёр Усмонов вошёл в число 20 детей-героев, которых будут чествовать в Москве, на VI Всероссийском гражданско-патриотическом проекте «Дети — герои», инициаторами которого являются Совет Федерации и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Бахтиер спас своего друга из коллектора, залитого горячей водой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В мае Бахтиёр и его друг Слава играли во дворе, поблизости от своих домов. Внезапно Слава наступил на доску, прикрывавшую открытый коллектор. Доска треснула и ребёнок оказался в кипятке. Чудом мальчик успел зацепиться за край колодца. Бахтиёр не растерялся, сразу подбежал к другу и стал тащить его из колодца. Сумел вытащить, позвал взрослых. Слава получил ожоги 40% тела, но благодаря усилиям врачей уже поправился и в сентябре пошёл во второй класс.

Семья Бахтиёра Усмонова недавно переехала из Таджикистана в Хабаровск. И теперь семья спасённого мальчика считает его родным — ведь только благодаря отважному мальчишке их сын остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 летний школьник из Комсомольска-на-Амуре Алексей Мартыненко посмертно награжден «Орденом мужества» за то, что во время страшного пожара в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском он бросился в горящую палатку и спас девочек. Сам Алексей получил ожоги, несовместимые с жизнью, и скончался в больнице.