Петропавловск-Камчатский, , 04:33 — REGNUM Потомок Витуса Беринга, гражданин Германии Йохим Руф обратился к губернатору Камчатки Владимиру Илюхину с просьбой установить на полуострове памятник участнику Второй Камчатской экспедиции Витуса Беринга, немецкому врачу, естествоиспытателю и учёному Георгу Стеллеру, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Путин поручил обеспечить поддержку музея вулканов на Камчатке

Свое обращение к главе Камчатки член германского «Общества Стеллера» Йохим Руф направил в региональное ИА Камчатинформ.

«Уважаемый господин Илюхин! Может быть, вы помните меня по открытию памятника Витусу Берингу в селе Никольское на острове Беринга в 2016 году. Автором памятника является скульптор Илья Вьюев. Помимо памятника Берингу, он создал и скульптуру Георга Стеллера. Её обязательно нужно установить, если не на острове Беринга, то в Петропавловске-Камчатском, где Стеллер долгое время жил. Я и «Общество Стеллера» в Германии будем очень вам благодарны, если вы ускорите решение вопроса», — говорится в обращении Йохима Руфа к губернатору Камчатского края.

Возможно, немец Йохим Руф мыслил по-немецки и был уверен, что обращения к губернатору, размещенное в СМИ, вполне достаточно. Но чиновники министерства культуры Камчатки в ответ на запрос редакции Камчатинформ сообщили, что они не получали обращения от Руфа. Таким образом, пока не известно, появится ли на Камчатке памятник участнику одной из самых славных экспедиций в истории России.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву, министру обороны РФ Сергею Шойгу, губернатору Камчатки Владимиру Илюхину поддержать развитие музея вулканов на полуострове.