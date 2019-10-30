Владивосток, , 04:25 — REGNUM Штаб Тихоокеанского флота принял гостей — 100 военных атташе из 55 иностранных государств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТОФ.

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В соответствии с планом мероприятий международного военного сотрудничества во Владивосток прибыла большая делегация военных атташе посольств иностранных государств, аккредитованных в Российской Федерации. В столицу Приморья прилетели около 100 военных дипломатов, представляющих 55 государств мира.

В течение двух дней военные дипломаты встретятся с командованием Тихоокеанского флота, смогут посетить боевые корабли, а также береговой полигон, где ознакомятся с образцами боевой техники Береговых войск. Также на полигоне они смогут оценить уровень боевой подготовки подразделений морской пехоты, которые продемонстрируют действия по своему предназначению.

Как сообщало ИА REGNUM, в Египте начались первые совместные с Россией военные учения, задачей которых является отработка действий при отражении атаки воздушного противника.