Москва, , 04:07 — REGNUM Минобороны России приступит к лётно-конструкторским испытаниям новейшей межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» в начале 2020 года. Об этом 30 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкий к министерству, и менеджера одного из предприятий оборонной промышленности.

По информации издания, на начальном этапе испытаний планируется осуществить не менее пяти тестовых запусков. Ракета с массогабаритным макетом боевой части будет запущена из шахтной установки на космодроме «Плесецк» по полигону Кура на Камчатке.

После этого впервые с 1987 года планируется осуществить испытательный пуск израйона дислокации 62-я ракетная дивизия Ракетных войск стратегического назначения в Красноярском крае, сообщают источники.

Отмечается, что при условии соответствия заявленным характеристикам ракетный комплекс планируется поставить на вооружение уже в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, разработкойжидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» занимается Государственный ракетный центр имени Макеева. В сентябре глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявлял журналистам, что работы по созданию новой ракеты ведутся в соответствии с планами.

«Мы идём в графике — и завод-производитель, и соответствующее космическое бюро, и Роскосмос», — заверил Рогозин, но точных сроков начала лётных испытаний «Сармата» не назвал.

Минувшим летом на военно-техническом форуме «Армия-2019» были впервые раскрыты характеристики «Сармата». Сообщалось, что длина ракеты составляет 35,5 метра, а стартовая масса — 208,1 тонны. «Сармат» будет оснащён разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения. Дальность полёта ракеты, как заявлено, составит 18 тысяч километров.