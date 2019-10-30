Нижний Новгород, , 03:42 — REGNUM Для детей, посещающих образовательные учреждения Нижнего Новгорода, в текущем году будет закуплено более 136,6 тыс. новогодних подарков. Департамент образования города объявил тендер на выбор поставщика сладкого товара, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Аукцион пройдёт 11 ноября 2019 года. Начальная цена — 18 317 532 рубля. Источником финансирования выступает городской бюджет, а товар победитель должен поставить с 20 по 26 декабря 2019 года в соответствии с графиком. Всего будет закуплено 136 698 подарков.

В документации уточняется, что вес подарка должен быть не менее 425 гр и иметь в своём составе не менее 24 единиц кондитерских изделий, в том числе мармелад в белой глазури, нежные сбивные конфеты с классическим сливочным вкусом в шоколадной глазури, конфеты глазированные кондитерской глазурью с жировой начинкой между слоями вафель, конфеты с корпусом типа пралине с добавлением какао-порошка, тертого арахиса и воздушного риса глазированные шоколадной глазурью, конфеты с желейным корпусом, конфеты глазированные с помадным корпусом, зефир глазированный со вкусом ванили и молочную шоколадку весом не менее 15 гр. Подарок должны упаковать в красочную картонную упаковку с новогодней тематикой.

Напомним, в начале октября 2019 года городские власти определили победителя тендера на поставку новогодних сладких подарков для детей, воспитывающихся в социально незащищенных семьях. Порядка 22 тысяч человек получат их от ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика». За время торгов начальная цена снизилась с 3,8 до 2,49 млн рублей. Вес подарка варьируется от 570 до 950 гр.

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