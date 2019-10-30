Москва, , 03:36 — REGNUM Синод Русской православной церкви на заседании 29 октября принял прошение митрополита Тверского и Кашинского Саввы об отставке с поста управляющего делами Московской патриархии, сообщается на официальном сайте РПЦ.

«Священный синод постановил удовлетворить прошение митрополита Саввы, выразив ему благодарность за понесенные труды», — говорится в сообщении.

Уточняется, что новым управляющим делами Московской патриархии и постоянным членом Синода назначен епископ Воскресенский Дионисий, до настоящего времени служивший первым заместителем управляющего делами.

Митрополит Савва был назначен управляющим делами Московской патриархии в конце февраля 2019 года. Как сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, решение об уходе с должности он принял в связи с большим объёмом работы и задач по управлению Тверской епархией.

«В условиях растущей церкви, в условиях очень больших задач… совмещение управления епархией с руководством синодальным учреждением практически невозможно», — пояснил Легойда.

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