Вашингтон, , 01:48 — REGNUM В присыпке Johnson’s Baby из отозванной 18 октября для независимой проверки партии хризотилового асбеста не обнаружено. Об этом 29 октября компания Johnson & Johnson заявила на своем сайте.

Компания решила отозвать партию бутылочек с присыпкой для дополнительных тестов после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обнаружило наличие субмикронной примеси (менее 0,00002%) хризотилового асбеста в присыпке компании, приобретенной в розничной сети.

Компания сообщает, что новые тесты изъятой ранее FDA бутылочки и дополнительные тесты присыпки из отозванной партии не выявили наличия асбеста. Подчеркивается, что экспертиза проводилась независимой научной организацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против крупнейшей в мире компании — производителя косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования Johnson & Johnson не первый раз выдвигаются обвинения, связанные с качеством продукции или побочными последствиями от её использования.

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