Москва, , 00:37 — REGNUM Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономикиГасан Гусейнов заявил, что комментаторы исказили содержание его поста в Facebook, в котором он посетовална отсутствие иностранной прессы в московских киосках и засилие газет на «убогом клоачном русском» языке.

По его словам, возмутившиеся публикацией люди «не понимают сами того, что прочитали». «Пост у меня совершенно о другом был. Я написал о странном явлении, что в столице бывшей империи нет газет на других языках, и все вынуждены потреблять только русские газеты», — заявил Гусейнов в комментарии телеканалу «Рен ТВ».

«И тут я написал то, что написал — что вынуждены люди потреблять тот отвратительный язык, на котором сейчас действительно говорят в стране. Говорят, пишут, читают, законы принимают. Я этот язык считаю клоачным, потому что он распространяет ложь. Не сам язык распространяет ложь, а на нём распространяется ложь. И это злоупотребление языком — вот это и есть клоачный язык», — пояснил он.

Гусейнов добавил, что сам по себе язык — нейтральная вещь, и он «может быть прекрасным, на нем стихи пишут, романы написаны».

«А вот люди, которые злоупотребляют языком, они действительно привыкли к тому, что ничего сделать не могут, по этой причине они так и реагируют на это болезненно. Люди просто разучились читать, разучились понимать, что имеет в виду человек», — заключил преподаватель ВШЭ.

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