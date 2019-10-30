Исламабад, , 06:36 — REGNUM 29 октября столицу пакистанской провинции Панджаб Лахор назвали вторым в списке городов мира с самым низким качеством воздуха.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, во Всемирном индексе качества воздуха Лахор уступил звание «самого загрязненного города» столице Индии Нью-Дели. Другой пакистанский мегаполис, «экономическая столица» Карачи (провинция Синд) оказался на седьмом месте рейтинга.

По данным телеканала Dunya News, ухудшению качества воздуха в Лахоре способствуют рост населения и количества транспортных средств, индустриализация, а также вырубка лесов. В «воздушный коктейль» Лахора вносят свою лепту и традиционные источники загрязнения — строительная пыль, дым от сжигаемого мусора и убранных полей.