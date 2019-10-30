Ханой, , 07:00 — REGNUM Ожидается, что в течение следующего дня «тропическая депрессия» в Южно-Китайском море перерастет в шторм и вызовет сильные дожди в центральных провинциях и центральной части Вьетнама.

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования,. Средняя скорость ветра уже составляет 50−60 километров в час, а порывы ветра достигают 75 километров в час.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», предполагается, что именно в ближайшие 24 часа «тропическая депрессия» перерастет в полноценный тропический шторм.