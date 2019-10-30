Ханой, , 06:35 — REGNUM Вьетнам пытается ускорить идентификацию своих граждан, которые, как подозревают, были среди людей, найденных мертвыми в кузове грузовика под Лондоном на прошлой неделе, заявил заместитель министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Куок Кыонг.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», водителю грузовика предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и торговле людьми.

«Гражданство жертв еще не было официально подтверждено», — заявил Нгуен Куок Кыонг в кулуарах конференции в северо-центральном городе Винь.