Ханой, , 06:45 — REGNUM Правительство Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) сообщило о том, что в ближайшее время в стране будут приняты меры, направленные на законодательное ограничение курения в туристических местах города Ханоя.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», среди объектов, на территории которых курение будет строго запрещено: Ханойская опера, тюрьма Хоало, храм Нгокшон и др.

Также сообщается, что проект постановления о введении запрета на курение на территории туристических объектов в Ханое уже разработан. Далее последует процедура законодательного утверждения инициативы.